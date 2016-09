16.09.2016 12:43

Metallica: Videos von Jason Newsteds Akustik-Session veröffentlicht

Jason Newsted und seine Chophouse Band spielten eine Akustik-Session

Der ehemalige METALLICA-Bassist Jason Newsted und seine CHOPHOUSE BAND spielten in der Radioshow "The Drive With Steve Jaxon" Coverversionen von John Prines 'Bear Creek Blues', Doug Seegers' 'Down To The River' und Willie Nelsons 'Roll Me Up And Smoke Me When I Die'.



Die CHOPHOUSE BAND ist nach den vier Aufnamestudioanlagen von Newsted benannt und besteht aus einer Liste wechselnder Musiker. Bassist Newsted sattelte auf Akustik-Gitarre um und lernte Cowboy-Akkorde sowie Songs von Johnny Cash oder Neil Young zu spielen. Was als Freizeitspaß mit Freunden begann, wurde zu einer Live-Combo. Dazu, ob die Band irgendwann eigene Aufnahmen anstrebt, sagte Newsted: "Ich habe wirklich nicht sehr ernst darüber nachgedacht, denn das meiste Zeug sind Songs, die viele andere Leute als Aufnahme haben."



Die Videos von der Akustik-Session könnt ihr euch unten anschauen. Viel Spaß!





Online-Redaktion Online-Redaktion