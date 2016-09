16.09.2016 13:04

Black Sabbath: "Paranoid: Super Deluxe Edition" erscheint am 11. November

Bringen eine ''Super Deluxe Edition'' des ''Paranoid''-Albums heraus: Black Sabbath

BLACK SABBATH haben eine Wiederveröffentlichung ihres Klassikers ''Paranoid'' von 1970 in Planung. Die Platte wird als ''Super Deluxe Edition'' am 11. November via Rhino erscheinen. Die Edition wird vier CDs enthalten: Neben dem 2012 remasterten, regulären Album wird ein rarer Quad-Mix der Platte, der 1974 angefertigt wurde, in einer Stereo-Variante enthalten sein. Disc drei und vier enthalten zwei Liveaufnahmen von 1970, zum einen aus Montreux - eine Show, die bereits vor Veröffentlichung des Albums stattfand - und zum anderen aus Brüssel. Neben dem musikalischen Teil ist auch ein Hardcover-Buch Teil des Sets, das neben Interviews mit allen Bandmitgliedern auch Fotos und Poster sowie ein Replika des Buches beinhaltet, das die Band während der Tour zum Album verkaufte. Für die Linernotes zeigt sich außerdem ein gewisser Rob Halford verantwortlich.