16.09.2016 12:49

Darkthrone: Fenriz zum Stadtrat wider Willen gewählt

Wurde mit diesem Bild zum Stadtrat gewählt: Fenriz

DARKTHRONE-Drummer Fenriz sah sich in seiner norwegischen Heimatstadt Kolbotn (in der Nähe von Oslo) überraschend mit dem politischen Amt des Stadtrats konfrontiert. Ursprünglich hatte der Musiker lediglich zugestimmt, in dem 9000 Einwohner zählenden Ort auf die Liste der Ersatzkandidaten geschrieben zu werden, wie er dem Magazin "Clrvynt" erklärte: "Ich sagte zu. Ich dachte ja schließlich, ich würde auf dieser Liste ungefähr auf dem 18. Platz stehen und sowieso nichts tun müssen."



Offenbar sprach Fenriz' "Kampagne", eine Bild mit seiner Katze Nugatti (Nuss-Nougat-Creme), das er mit dem Kommentar "Bitte wählt mich nicht!" versah, die Bewohner seiner Stadt aber so sehr an, dass sie ihn gleich zum Stadtrat kürten. "Tja, jetzt ist es eben so. Dann bin ich eben Lokalpolitiker", nimmt Fenriz die Situation gelassen. Erst in vier Jahren, wenn sein Amt ausläuft, kann der Schlagzeuger eine Neuwahl ablehnen. Bis dahin ist er wohl oder übel "eine Säule der Gemeinschaft."