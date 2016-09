16.09.2016 12:31

Fates Warning: 'Seven Stars'-Clip veröffentlicht

Zeigen euch im neuen 'Seven Stars'-Video die spanische Hauptstadt Madrid: Fates Warning

FATES WARNING haben ein Video zu ihrem Song 'Seven Stars' veröffentlicht, das ihr unten begutachten könnt. Die Nummer stammt von ihrem aktuellem Longplayer ''Theories Of Flight'', das am 1. Juli via InsideOut Music veröffentlicht wurde.

Für FATES WARNING-Sänger Ray Alder hat der Song eine ganz besondere Bedeutung: "Der Text zu diesem Song war der erste, den ich für das neue Album geschrieben habe. Ich wusste, dass mein Leben sich verändern würde, da ich meine jetzige Frau getroffen hatte, die in Madrid gewohnt hat und die Inspiration für diesen Track war. Mir war klar, dass ich bald dorthin ziehen würde. Ich fand die Flagge von Madrid sehr interessant. Sieben weiße Sterne, die von Rot umgeben sind, daher die Inspiration für den Titel. Ich dachte mir, da ich jetzt hier lebe, kann man in dem Video eine Tour durch die Stadt zeigen."