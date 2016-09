27.09.2016 15:58

The Dillinger Escape Plan streamen 'Symptom Of Terminal Illness'

THE DILLINGER ESCAPE PLAN stellen den Song 'Symptom Of Terminal Illness' im Stream bei Vevo vor. Der Track stammt vom kommenden "Dissociation"- Album, das am 14. Oktober veröffentlicht wird. Die Band besteht aus Sänger Greg Puciato, Gitarrist und Originalmitglied Ben Weinman, Bassist Liam Wilson, Schlagzeuger Billy Rymer und Gitarrist Kevin Antreassian.

THE DILLINGER ESCAPE PLAN kommen mit dem neuen Album auf Tour, haben aber Pläne, danach aufzuhören. Weinman dazu: "Wir sollten nicht an den Punkt kommen, wo wir aufhören, weil wir es müssen oder weil wir alt sind, oder weil die Leute unserer gewissermaßen überdrüssig geworden sind. Einer der Gründe, jetzt aufzuhören, ist, dass wir unser Schicksal jetzt noch kontrollieren können."

Die "Dissociation"-Tracklist:



01. Limerent Death

02. Symptom Of Terminal Illness

03. Wanting Not So Much As To

04. Fugue

05. Low Feels Blvd

06. Surrogate

07. Honeysuckle

08. Manufacturing Discontent

09. Apologies Not Included

10. Nothing To Forget

11. Dissociation

'Symptom Of Terminal Illness' könnt ihr über diesen Link streamen. Viel Spaß!

Online-Redaktion Online-Redaktion