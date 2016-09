19.09.2016 14:59

"The Last King - Der Erbe Des Königs": Gewinnt zwei Blu-ray-Steelbooks zum Heimkinostart

Zu gewinnen: zwei "The Last King"-Blu-ray-Steelbooks

Am 22. September erscheint "The Last King - Der Erbe Des Königs" als DVD, Blu-ray, hochwertiges Blu-ray-Steelbook und digital für eure Heimvideothek. Das Historien-Abenteuer entstand unter der Regie von Nils Gaup ("Pathfinder") und beschäftigt sich mit der Geschichte der norwegischen "Birkenbeine", einer legendären Rebellengruppe. In den Hauptrollen sind unter anderem Kristofer Hivyju ("Game Of Thrones"), Jakob Oftebro und Pål Sverre Hagen zu sehen. Schaut euch unten den Trailer an, um einen ersten Eindruck zu bekommen.



Zum Inhalt:



Norwegen im frühen 13. Jahrhundert: Im vom Bürgerkrieg zerrissenen Land, in dem auch die langsam erstarkende Kirche nach der Macht greift, liegt es an zwei tapferen Kriegern, die mögliche Zukunft des Landes zu schützen. Auf seinem Sterbebett vertraut ihnen der König seinen potenziellen Erben an, einen Sohn im Babyalter. Für Skjervald (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju) ist das der Beginn ihres spektakulären Abenteuers… Es folgt eine Flucht durch die norwegische Bergwelt, von deren Erfolg die Zukunft einer ganzen Dynastie abhängt.



Wir verlosen zum Heimkinostart zwei "The Last King"-Blu-ray-Steelbooks. Wenn ihr den Film gewinnen möchtet, schickt bis zum 14. Oktober eine Mail mit dem Betreff "The Last King", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!